نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن صبري يكشف عن كواليس دوره في مسلسل "عهد أنيس": "الدور كان مغامرة ولم أكن مستعدًا قبل التصوير" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان محسن صبري نجاحًا كبيرًا بشخصية "شيخون" الذي قدمها في مسلسل "عهد أنيس" وكانت شخصية محورية تثير تساؤلات العديد من الجمهور لأنها كانت هي الشخصية الوحيدة التي تعلم السر.

وبعد هذا النجاح الكبير تحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنان محسن صبري وقد كشف لنا في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" كواليس شخصية "شيخون" في مسلسل "عهد أنيس" وعن السبب الذي جذبه وراء تقديم تلك الشخصية.



ظروف استثنائية رافقت مشاركة الفنان في مسلسل "عهد أنيس"

كشف الفنان محسن صبري في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس مشاركته في مسلسل "عهد أنيس"، مشيرًا إلى أن انضمامه للعمل جاء في ظروف غير تقليدية، حيث لم يتسلّم السيناريو الكامل في البداية، بل وصله نحو 30 إلى 35 مشهدًا فقط من أصل 8 حلقات، وذلك بهدف معرفة موقفه من الدور قبل المضي قدمًا.

وأوضح أن الشخصية التي يجسدها تنقسم إلى مرحلتين زمنيتين، وهو ما لم يكن واضحًا له في البداية، حيث تلقى نحو 70 مشهدًا دون أن يدرك أن هناك ممثلًا آخر يجسد الشخصية في مرحلة الشباب، قبل أن يتضح له لاحقًا أن الدور يتطلب تقديمه في مرحلة عمرية مختلفة.

وأكد الفنان أن الدور مثّل تحديًا كبيرًا بالنسبة له، كونه يجسد شخصية فلاح للمرة الأولى، وهو نمط بعيد تمامًا عن الأدوار التي اعتاد تقديمها، والتي غالبًا ما ارتبطت بالصوت الجهوري والحضور القوي. وقال: "الشخصية كانت جديدة عليّ شكلًا ومضمونًا، لكن حبي لتجربتها دفعني لقبول التحدي رغم ضيق الوقت".

وأشار إلى أنه لم يكن مستعدًا بشكل كامل قبل بدء التصوير، حيث لم يتبق سوى يومين على انطلاق العمل حين تم الاتفاق النهائي، مضيفًا أنه بدأ التحضير للشخصية فعليًا بعد وصوله إلى موقع التصوير، خاصة بعد مشاهدته الفنان ميدو عادل وهو يؤدي شخصية "شيخون" في مرحلة الشباب، ليبدأ عندها التركيز على تقديم الشخصية في مرحلتها المتقدمة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المشاركة في المسلسل كانت مغامرة فنية مهمة ومختلفة في مسيرته، معربًا عن سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة.

محسن صبري

محسن صبري عن تصوير أول يوم: تجربة شاقة و«شيخون» شخصية مركبة جذبت الجمهور

أوضح الفنان محسن صبري عن تفاصيل أول يوم تصوير، موضحًا أن البداية كانت في منزله، حيث خاض مشاهد كثيرة بلغ عددها نحو 22 إلى 23 مشهدًا، استغرقت ساعات طويلة من التصوير. وأوضح أنه لم يكن لديه وقت كافٍ لتحضير المشاهد أو قراءتها قبل التصوير، حيث منح المخرج خيري سالم لكل مشهد نحو خمس دقائق فقط، مراعيًا الحالة التي كان عليها.

وأشار الفنان إلى أنه لا يحب مشاهدة نفسه بعد التصوير، بخلاف كثير من الممثلين الذين يفضلون ذلك، لأنه يفضل أن يظل مفاجئًا كجمهوره في كيفية ظهور أدائه على الشاشة.

وأضاف أن شخصية "شيخون" التي يؤديها في المسلسل أثارت اهتمام الجمهور بشكل كبير، نظرًا لتعقيدها وغموضها. واصفًا الشخصية بأنها تجمع بين عدة أبعاد متناقضة، فهي طيبة وشريرة في آن واحد، غنية وفقيرة، ومثقفة لكنها بسيطة في آنٍ واحد.

كما بين أن "شيخون" لا يحمل شهادات عليا لكنه مثقف بشكل عام، وهو شخصية قريبة من صديقه "شاذولي" الذي يتفوق عليه في الثقافة، خصوصًا في مجالات الأساطير والسحر والموروث الشعبي. هذه التناقضات جعلت "شيخون" شخصية مميزة جذبت انتباه المشاهدين.