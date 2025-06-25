نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع بداية الصيف.. أبو يطرح "أحلى حاجة" أولى أغنيات ألبومه الجديد "توبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح الفنان أبو، أولى أغنيات ألبومه الجديد "توبة" الذى أعلن عن إستعداده لإطلاقه، ووصفه بأنه الألبوم الصيفي الجروڤي، والأغنية الأولى بعنوان "أحلى حاجة" وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات، وألحان د. طارق نديم، ومن توزيع موسيقى، رامى سمير، ومن إنتاج شركة " Gamma music" للمنتج محمد جابر.

أغنية "أحلى حاجة" من المتوقع لها أن تحدث ردود أفعال إيجابية، مع الجمهور فى مصر والوطن العربى، خاصة بعد اهتمام أبو وحماسه لطرح الألبوم.

وأشار أبو بأنه عمل معه عليه مجموعة من المبدعين وتم توجيهه إلى مناطق غنائية عديدة، فهناك أغان ستكون شعبى جدا أو إيقاعها على الجيتار ومقسوم واللغة والألحان ستكون مختلفة جدا ومقدمات الأغانى جاءت مختلفة بشكل سيلاحظه الجمهور.

وتابع أبو: هناك فنانون كثيرون يطرحون ألبوماتهم مرة واحدة، لكنى أفضل أن أطرح أغنيات ألبومي كل ١٠ أيام، لكى تأخد وقتها مع الجمهور.

يذكر أن الفنان أبو قد كتب مشوقا جمهوره، على صفحته عبر موقع الفيديويهات والصور "أنستجرام" بأن هذا الألبوم هو نتاج تعاون مبدع بين الفنان أبو، والمنتج محمد جابر Gamma Music، ويضم مجموعة من الملحّنين المبدعين: أبو، د. طارق نديم، محمد حمزة، كريم عاشور، وتيام علي. بالإضافة إلى موزعين بارزين مثل رامي سمير، توما، وأمين نبيل، وشعراء بارزين مثل، تامر حسين، ومصطفى نصر ومحمد اياتي ود. طارق نديم، هندسة صوتية خالد سند.