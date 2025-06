مايكل جاكسون في ذكرى رحيله.. ملك البوب الذي غيّر وجه الموسيقى إلى الأبد

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مثل هذا اليوم من عام 2009، فقد العالم أحد أكثر الفنانين تأثيرًا في تاريخ الموسيقى، النجم الأمريكي مايكل جاكسون، مرت السنوات وما زال إرثه الفني حيًا يتردد صداه في كل زاوية من زوايا الفن العالمي.

من طفولة استثنائية إلى مجد عالمي لا يُضاهى، ومن معاناة صحية إلى رحيل مأساوي، يظل جاكسون أسطورة خالدة في قلوب الملايين.

النشأة والبداية المبكرة

وُلد مايكل جوزيف جاكسون في 29 أغسطس 1958 في مدينة غاري بولاية إنديانا الأمريكية، وسط عائلة كبيرة مكونة من تسعة أبناء.

بدأت موهبته في الظهور منذ سن مبكرة، وانضم إلى فرقة العائلة الموسيقية “Jackson 5” وهو لا يزال في السادسة من عمره. برز صوته القوي وحضوره المسرحي المبهر سريعًا، ليصبح النجم الأبرز في الفرقة.

انطلاقه كفنان منفرد

بعد النجاح الكبير مع "جاكسون 5"، انطلق مايكل جاكسون في مسيرة منفردة شهدت تحولات هائلة في مسار الموسيقى العالمية.

كان ألبومه Off the Wall (1979) هو الانطلاقة الحقيقية له كفنان منفرد، وحقق نجاحًا كبيرًا بأغاني مثل "Don’t Stop ’Til You Get Enough".

لكن التحول الأبرز جاء عام 1982 مع إطلاق ألبوم Thriller، الذي أصبح الألبوم الأعلى مبيعًا في التاريخ، وتجاوزت مبيعاته 50 مليون نسخة.

جمع الألبوم بين الصوت المميز، والابتكار الموسيقي، والإبهار البصري، خاصة في الفيديو الشهير لأغنية "Thriller".

نجاحات متواصلة وإرث فني خالد

واصل مايكل جاكسون تقديم أعمال أيقونية مثل Bad، Dangerous، وHIStory، وحقق نجاحًا منقطع النظير، جعله يُلقب بـ "ملك البوب".

وابتكر خلال مسيرته حركات راقصة دخلت التاريخ، أشهرها "Moonwalk"، التي أصبحت توقيعه الخاص على المسرح.

نال جاكسون أكثر من 13 جائزة غرامي، وتم تكريمه في قاعة مشاهير الروك آند رول مرتين، واعتُبر أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في ثقافة البوب العالمية.

صراعات مع المرض والضغوط النفسية

رغم النجاحات المتتالية، لم تكن حياة جاكسون خالية من المعاناة. فقد عاش في دائرة مغلقة من الضغوط النفسية، وعانى من الأرق المزمن، واضطر لتناول أدوية قوية كمخدر "بروبوفول" لمساعدته على النوم.

كما خضع لعدة عمليات تجميل أثارت الجدل، وواجه تحديات قانونية أثرت على صحته النفسية والجسدية.

الرحيل المفاجئ وصدى الفاجعة

في 25 يونيو 2009، صُدم العالم بخبر وفاة مايكل جاكسون عن عمر يناهز 50 عامًا، إثر جرعة زائدة من مخدر "بروبوفول" وصفها له طبيبه الخاص كونراد موراي. تم إعلان الوفاة نتيجة "قتل غير متعمد"، وأُدين الطبيب بتهمة القتل الخطأ.

أقيمت له جنازة عامة في مركز Staples بلوس أنجلوس، وحضرها الملايين حول العالم عبر البث المباشر، في مشهد وداع أسطوري لفنان لا يتكرر.

تمر السنوات، ولا يزال مايكل جاكسون حاضرًا في وجدان محبيه.

في ذكرى رحيله كل عام، يتصدر اسمه محركات البحث وتُعاد بث أغانيه، ويشارك أبناؤه وأفراد أسرته رسائل مؤثرة لإحياء ذكراه.

حتى اليوم، لا تزال أعماله تُعرض في المسرحيات الاستعراضية مثل MJ: The Musical وCirque du Soleil، ويستمر تأثيره جليًا في جيل جديد من الفنانين الذين استلهموا من صوته، وابتكاره، وحضوره.