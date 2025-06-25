وفاة الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض توفي صباح اليوم الأربعاء الفنان عماد محرم عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع طويل مع المرض.ولفظ الفنان المصري أن إقرأ المزيد

توفي صباح اليوم الأربعاء، الفنان عماد محرم، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ولفظ الفنان المصري أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، بعد محاولات عديدة من الأطباء للسيطرة على حالته الصحية المتدهورة.

وبحسب مصدر مقرب من أسرة الفنان عماد محرم في تصريحات صخفية، فإن الفنان الراحل كان يعاني من أزمات صحية طيلة السنوات الأربع الماضية، حيث دخل غرفة العناية المركزة لأكثر من مرة، نظراً لمعاناته من ضعف في عضلة القلب وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ولم تستقر حالته إلا لفترة قصيرة للغاية.

وأضاف المصدر أنه تعرض لجلطة في المخ منذ عدة أشهر، والتي أثرت على قدرته على الكلام بشكل طبيعي، لكن ما زاد الأمر خطورة هو تعرضه لجلطة أخرى تسببت في تدهور حالته بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه الجلطة شكلت خطورة على حياته، وأدت لتدهور حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء.

يذكر أن عماد محرم من مواليد 8 يونيو عام 1951، وكانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات حيث شارك في العديد في الأفلام، منها "رحلة لذيذة"، تنوعت بعدها أعماله في السينما والتلفزيون والتي من أبرزها فيلم "العفاريت" مع عمرو دياب ومديحة كامل، وفيلم "الباطنية" مع نادية الجندي، و"أقوى الرجال" مع نور الشريف، و"على باب الوزير"، و"مين فينا الحرامي".

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان عماد محرم، مسلسل "عوالم خفية"، مع الفنان عادل إمام والذي عرض في شهر رمضان عام 2014، ليختفي بعدها بسبب حالته الصحية.