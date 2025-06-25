نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز الـ 12 مليون مشاهدة بـ حلال فيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنية حلال فيك لتامر حسني نجاح كبير منذ أول يوم طرحها حيث وصلت عدد مشاهدتها باليوتيوب حتى الآن أكثر من 12 مليون مشاهدة.



وتم إصدار الأغنية في صورة الكليب على لقطات من فيلم ريستارت الذي عرض مؤخرًا، وهى من كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال.

كلمات أغنية "حلال فيك" لـ تامر حسني



حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله

هتعرف حد من نوعك وتشبهله

حاولت معاك ومنفعتش

وخدت الخير ومشبعتش

وأنا هسيبك وحقي هيجي على مهله

هتعيش يومك مبيعديش

طالب وجودي مجيش

وأنا هبق عادي نسيت

هتنام وتشوفني في الأحلام

تصحى تناديني قوام

والصدمة إني مشيت

حلال فيك إلى هتعيشه وجاي لسه

أكيد الدنيا بتحاسب ولا بتنسى

دا حقي اللي رخصته وحبي اللي أنت رخصته

أنا هسيبك لعالم فاضي وبينسى.

قصة فيلم ريستارت

يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.



أبطال فيلم ريستارت

يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.