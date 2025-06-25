نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوى الشربيني: الإعلام رسالة قوية..وكانت سنة استراحة محارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الإعلامية رضوى الشربيني محركات البحث جوجل وذلك بعد عرض أولى حلقات برنامجها الجديد عبر شبكة قنوات DMC أمس الساعة 11 مساءً.

عودة رضوى الشربيني بعد غياب عام

وتحدثت رضوى الشربيني عن عودتها في مقدمة الحلقة قائلة:"وحشتوني.. ووحشني إني أقول لكم وحشتوني.. لما قررت أرجع بعد سنة استراحة محارب مكنتش عارفة هرجع أقول إيه لإن الإعلام رسالة قوية.. وتعبنا عشان نرجع تاني بتغيير وتطوير كبير".



وأضافت: "لما قررت أرجع، مكنتش عارفة هرجع بإيه، وهرجع إزاي، وهرجع أقول إيه... الإعلام بالنسبة لي مش شغلانة، الإعلام رسالة مهمة".

تفاصيل ومواعيد عرض برنامج هى وبس لـ رضوى الشربيني

يُعرض البرنامج اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساءً، على أن يستمر العرض يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ليقدم رضوى من خلاله محتوى مميز يتناول قضايا المرأة بأسلوب احترافي وجذاب.