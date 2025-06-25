نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسما إبراهيم تتألق بإطلالة مميزة في جلسة تصوير بفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الإعلامية أسما إبراهيم الأنظار في أحدث ظهور لها، من خلال جلسة تصوير جديدة خضعت لها في فرنسا، بالتعاون مع دار أزياء عالمية شهيرة.

وشاركت أسما متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة بالكامل، ارتدت فيها بلوزة بيضاء أنيقة، وجيبة طويلة باللون الأسود، نسّقتها مع حقيبة يد، ساعة، ونظارة شمسيه من دار ديور.

وجاءت إطلالتها بتنسيق من الستايلست إيهاب العادلي، بينما تولى ديور تصفيف الشعر والمكياج، ليكتمل اللوك بإطلالة راقية تعكس أنوثتها وتميّزها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم، وكان من أبرزها: "وحشتينا يا أسما"، "بنحبك"، "زي القمر"، و"ما شاء الله".

وتتواجد أسما حاليًا في مدينة كان الفرنسية لحضور عدد من الفعاليات الفنية وعروض الموضة، من بينها حفل دار أزياء عالمية، الذي أقيم في قصر لا كول نوار بجنوب فرنسا، وشهد الكشف مجموعة المجوهرات الراقية الجديدة.

وخلال الحفل، تألقت أسما بفستان ناعم وأنيق، مع تسريحة شعر منسدلة أضفت عليها لمسة من الأنوثة والرقي.