انطلاق ليالي عرض "واخدلي بالك" بقصر ثقافة العريش ضمن المسرح التوعوي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الثلاثاء، أولى ليالي العرض المسرحي "واخدلي بالك" على مسرح قصر ثقافة العريش، ضمن عروض المسرح التوعوي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي "واخدلي بالك"

العرض تأليف وأشعار فاطمة موسى، وإخراج أسعد الملكي، وتدور أحداثه في قالب كوميدي داخل مقهى شعبي، حيث يتناول انتشار الشائعات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والجدل المتصاعد حولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال شخصيات درامية تجسد تأثير هذه الظواهر على المجتمع المصري.

ويختتم العرض برسالة توعوية حول خطورة حروب الجيلين الرابع والخامس، وأهمية التصدي لها ورفع الوعي بآليات التعامل معها، وشهد العرض جمهور غفير ملأ المسرح وبحضور أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

صناع العرض العرض المسرحي "واخدلي بالك"

عرض "واخدلي بالك" الألحان ياسر الشريف، وتوزيع موسيقي محمد سلمى، وتصميم استعراضات حاتم محمد، وديكور وملابس آمال محمود، وإضاءة محمود عمارة. ويشارك في بطولته العديد من المواهب الشابة، من بينهم: محمد كمال، فارس عمارة، محمد عبد الشافي، محسن حلاوة، آمال محمود، حاتم محمد، يوسف عبد الرحمن، محمود الرشيدي، رانسي محمد، ريتال محمد، ندى محمد، جنة محمود، أسعد الملكي، نورهان سعيد، وتستمر ليالي العرض حتى 30 يونيو الحالي.

يقدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء.

المسرح التوعوي

ويعد "المسرح التوعوي" أحد المبادرات الثقافية الهادفة التي تنفذها هيئة قصور الثقافة لمجابهة التطرف ونشر التنوير، وتعزيز الدور المجتمعي للفن المسرحي بأدوات فنية مبتكرة.

يدير المشروع المخرج محمد طايع مدير نوادي المسرح، وينفذ في عشر محافظات مختلفة، من خلال عشرة مؤلفين مصريين قدموا نصوصا مسرحية جديدة خصيصا لهذا الغرض.