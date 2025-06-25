«في شهر»..تامر حسني والشامي يكسرا حاجز الـ 55 مليون مشاهدة بـ ملكة جمال الكون

القاهرة - محمد ابراهيم -



حقق الديو الغنائي الذي يجمع تامر حسني والشامي نجاح كبير جدًا، حيث جمع مشاهدات عالية واشادات كبيرة من اول ايام طرحه.



ووصلت عدد مشاهدته حتى الآن أكثر من 55 مليون مشاهدة في شهر واحد كما احتل المركز السادس في قائمة الموسيقى الرائجة على يوتيوب.

كلمات أغنية ملكة جمال الكون



تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي



فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي



أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها



غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

ولا يمكن



أرضى يشمها

غير هي خلاص

كدا بقى كلها على بعضها إنتي بتاعتي

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال.

تفاصيل ألبوم لينا ميعاد لـ تامر حسني





وأصدر تامر حسني 3 أغاني فقط حتى الآن من ألبوم لينا ميعاد لصيف 2025، حيث كانت الأغنية الأولى “المقص” باللون الشعبي مع رضا البحراوي وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت، والثانية أغنية “ملكة جمال الكون” باللهجة المصرية والسورية مع الشامي على طريقة الفيديو كليب، والثالثة أغنية “حبيبي تقلان” على طريقة الفيديو كليب مع الموزع المصري العالمي علي فتح الله وهى من كلمات وألحان تامر حسني، ومن المتوقع أن يطرح تامر باقي أغاني الألبوم قريبًا.