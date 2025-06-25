نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا حتى 29 يونيو.. قصور الثقافة تقدم "النداهة" ضمن عروض الموسم المسرحي بالوادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح بيت ثقافة القصر، انطلاق العرض المسرحي "النداهة"، ضمن عروض الموسم الحالي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

رائعة "عرق البلح"

العرض عن رائعة "عرق البلح" لرضوان الكاشف، إعداد محمد عبد المولى، وإخراج محسن سعيد، ضمن تجارب الفضاءات المغايرة، وتدور الأحداث داخل قرية تركها رجالها جميعا سعيا وراء الرزق وتحسين أحوال المعيشة، ولكن لم يتحقق ذلك، ولم يعد الرجال مرة أخرى، لتبقى القرية خاوية، لا يوجد بها سوى شاب صغير يُدعى أحمد علي، يصبح حاكما للقرية بعد مرض جده.

عرض النداهة

"النداهة" بطولة ماجد عبد الوهاب، نادين محمد، هدير محمد، حسنى أبو عمرة، وخضر جامع، أزياء وإكسسوارات فتحي مرزوق، مخرج منفذ مصطفى رجب. وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، ويستمر عرضه يوميا بالمجان حتى الأحد 29 يونيو، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الوادي الجديد.

شهد العرض حضور جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من: المخرج أحمد طه، الكاتب والناقد يسري حسان، المهندسة رانيا حداد، المايسترو إيهاب حمدي، والمخرج محمد حجاج.

