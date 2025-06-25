نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي: بحضر لأغنية مغربي جديدة.. والراب ليس لوني الغنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان حماقي عن اشاعات إصابته بجلته خلال الفترة الماضية وأيضًا تحضيراته للألبوم الجديد وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية.

وقال حماقي:"أنا الحمد لله كويس وزي الفل، كل الأخبار اللي نزلت عن مشاكل في القلب وكل الكلام ده مكنتش صحيحة".



تجربة غنائية جديد بالمغربي

وعن تجربة الغناء بالمغربي أضاف:"أنا شغال عليه بس بذاكر اللهجة لأنها مش سهلة فأنا عايز أقدمها بشكل كويس".

أما عن فكرة تقديم أغنية راب قال:"في ألبوم إن شاء الله هياخد وقته شوية لأننا عايزين نقدم حاجة مختلفة للناس، ومش صحيح أني هقدم أغنية راب في الألبوم، لأنه مش اللون بتاعي، أنا بحب أغاني الراب وبحب كل أنواع المزيكا ومينفعش حد يقدم كل الأنواع".

سبب عدم حب أغنية مابلاش



وعن سبب عدم حبه لأغنية مابلاش أضاف: "أغنية ما بلاش بحبها ومش بحبها في نفس الوقت.. أنا سعيد أني عملتها بتفاصيلها، والناس كمان حبيتها جدا ولكن لما بغنيها بفتكر أنا ليه عملت الأغنية لأن ليها علاقة بوالدي الله يرحمه وبتأثر فيا في كل مرة بغنيها".



رسالة حماقي لعمرو مصطفى



واختتم الحوار برسالة دعم لـ عمرو مصطفى قائلًا: "عمرو مصطفى زي الفل وهو قوي ومقاتل وأنا أعرفه عن قرب وعارف قوة شخصيته وهو إن شاء الله هيتغلب على كل الحاجات دي".