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أحمد جودة - القاهرة - بصورة عفوية وكلمات صادقة.. أيمن سليم يعيد عبلة كامل إلى صدارة المشهد

رغم ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات لا تزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل رمزا فنيا محفورا في ذاكرة الجمهور العربي، الذي يواصل التعبير عن محبته وامتنانه لمسيرتها الاستثنائية التي تركت بصمة لا تُنسى في الدراما والسينما المصرية.

خلال الساعات الماضية، عادت عبلة كامل لتتصدر المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر ابن شقيقها صورة تجمعه بها لتثير تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم بكلمات الحب والدعاء، مؤكدين أن مكانتها في القلوب لم تتغير رغم الغياب.

السيناريست أيمن سليم يعبر عن مشاعره تجاه الفنانة عبلة كامل ببوست علي فيسبوك

السيناريست أيمن سليم كان من أبرز من عبّروا عن هذه المشاعر، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ابن أخو الفنانة عبلة كامل نشر صورة ليه معاها، وفجأة الدنيا كلها عبرت عن حبها الفريد من نوعه للفنانة المختلفة والحالة الاستثنائية."

و أضاف: "أتمنى تكون شايفة قد إيه هي مهمة ومؤثرة.. رغم اعتزالها، لكنها حاضرة في وجداننا بكل ما قدمته من أعمال جميلة."

واسترجع سليم بعضا من أبرز أعمالها التي لا تزال محفورة في الذاكرة، قائلًا: "من ريا وسكينة، إلى لن أعيش في جلباب أبي، امرأة من زمن الحب، عفاريت السيالة، حديث الصباح والمساء، أين قلبي، اللمبي، خالتي فرنسا.. عبلة كامل ستظل في القلب دائمًا."

مدة غياب الفنانة عبلة كامل عن الساحة الفنية

يذكر أن عبلة كامل قد غابت عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبع سنوات، وكان آخر ظهور لها في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب نخبة من الفنانين منهم رياض الخولي، أحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وهو من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

ولا تزال عبلة كامل تمثل حالة فنية نادرة، تميزت بالصدق والتلقائية، وجعلت من كل دور تؤديه قطعة من الواقع، الأمر الذي جعل منها فنانة قريبة إلى قلوب الناس، يحنّون لظهورها، ويتذكرونها بالحب والتقدير في كل مناسبة.

من هي عبلة كامل ؟

عبلة كامل، واحدة من أعمدة التمثيل في مصر والعالم العربي، وُلدت في 8 ديسمبر 1960 بمحافظة البحيرة، وتخرجت في كلية الآداب – قسم مكتبات من جامعة القاهرة عام 1984.

بدأت مشوارها الفني من خشبة المسرح، حيث ظهرت لأول مرة في عرض "نوبة صحيان"، ثم تألقت في أعمال مسرحية بارزة إلى جانب الفنان محمد صبحي، منها "وجهة نظر" و"وجع دماغ"، وهو ما مهّد لانطلاقتها الكبيرة في عالم الدراما والسينما.

نشاطها الفني في الدراما التلفزيونية

عبلة كامل قدمت سلسلة من الأدوار الاستثنائية في التلفزيون، بدأت بمشاركتها في مسلسل "الشهد والدموع"، ثم "ليالي الحلمية"، لكنها حققت شهرتها الواسعة بدور "فاطمة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي أصبح علامة في تاريخ الدراما المصرية. من أبرز أعمالها أيضًا: "أين قلبي"، "حديث الصباح والمساء"، "ريا وسكينة"، "عفاريت السيالة"، "امرأة من زمن الحب"، و"سلسال الدم"، الذي كان آخر ظهور فني لها.

نشاطها الفني في السينما

قدمت عبلة كامل أدوارًا مميزة ومتنوعة، تعاونت مع كبار المخرجين مثل يوسف شاهين في فيلم "وداعًا بونابرت"، كما شاركت في "اليوم السادس"، و"قشر البندق".

وكان لها حضور لافت في أفلام الكوميديا الشبابية مثل "اللمبي"، "كلم ماما"، و"خالتي فرنسا"، حيث أظهرت خفة ظلها وقدرتها على تقديم الكوميديا الشعبية بإتقان.