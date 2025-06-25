بعد خبر وفاته.. من هو الفنان عماد محرم؟

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي اليوم منذ ساعات الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض بعد عمر يناهز 74 عامًا وستكون تشبع الجثمان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم تلقى العزاء فى المقابر.

و الجدير بالذكر أن عانى عماد محرم في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية، حيث تعرض لجلطة في المخ أثرت على نطقه وأدت إلى تراجع نشاطه الفني، لكنه ظل متمسكا بما قدمه خلال مسيرته، محافظا على إرثه الفني الغني وبعد هذا الخبر المحزن يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز المحطات في حياة عماد محرم...

نشأة عماد محرم

عماد محرم (8 يونيو 1951- ) ممثل ومنتج مصري، كانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات حيث شارك في العديد في الأفلام منها (رحلة لذيذة)، تنوعت بعدها أعماله في السينما والتلفزيون والتي من أبرزها: العفاريت، الباطنية، أقوى الرجال، على باب الوزير، مين فينا الحرامي.

في فترة السبعينيات، شارك عماد محرم في العديد من الأفلام، من بينها فيلم "رحلة لذيذة"، الذي ساعده على ترسيخ مكانته في الوسط الفني، وفي عام 1982، اقتحم عالم السينما بشكل أوسع من خلال فيلمي "الثأر" و"رحلة الشقاء والحب"، حيث بدأ يتبلور أسلوبه الفني الذي اعتمد على تقديم أدوار معقدة ومركبة، خاصة أدوار الشر التي كان يتقنها بشكل لافت.

و في نفس السياق، على الرغم من أن عماد محرم لم يكن نجما في أدوار البطولة المطلقة، إلا أن حضوره كان دائما قويا ومؤثرا في كل عمل شارك فيه، سواء في السينما أو التلفزيون، فقد قدم أدوارا متنوعة في مسلسلات مثل "الباطنية"، و"أقوى الرجال"، و"على باب الوزير"، و"مين فينا الحرامي"، حيث كان دائما ما يضفي على شخصياته بعدا دراميا مميزا، ما جعله من أبرز الوجوه التي ارتبطت بأدوار الشر في الدراما المصرية، كما أنه لم يقتصر على التمثيل فقط، بل كان منتجا أيضا، مما أضاف إلى رصيده الفني قيمة إضافية.

و رحل عماد محرم عن عالمنا اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا وأدوارا تظل محفورة في ذاكرة الجمهور، خاصة في أدوار الشر التي أجادها وأبدع فيها، مما جعله واحدا من أبرز الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية المصرية.