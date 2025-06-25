نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يكشف عن كواليس مشواره الفني مع "صاحبة السعادة" الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة يوم الأحد المقبل 29 يونيو من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc "، النجم آسر ياسين ووالدته السيدة منى الدغيدي.

و يتحدث آسر ياسين خلال الحلقة عن بداياته الفنية وكيفية دخوله إلى عالم التمثيل وكيف تغلب علي مشكلة الخجل التي عانى منها في بداية حياته.

و كما يكشف النجم عن كواليس وأسرار يسردها لأول مرة عن حياته الخاصة ونشأته وعلاقته بوالدته ودورها في حياته، فيما تتحدث والدته منى الدغيدي عن الكثير من الأسرار الخاصة عن آسر حتي وصوله إلى هذه المرحلة من النجومية.

أما حلقة يوم الاثنين من برنامج "صاحبة السعادة" فستكون إعادة حلقة الفنانة دنيا سامي وصديقاتها.