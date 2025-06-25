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أحمد جودة - القاهرة - زينة ترد على شائعات الزواج وتخطف الأنظار من جديد بـ"ورد وشوكولاتة"

أشعلت الفنانة زينة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد انتشار صور لها بفستان زفاف ما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول دخولها في علاقة جديدة، خصوصًا بعد قصتها الشهيرة مع الفنان أحمد عز.

إلا أن زينة حسمت الجدل سريعًا موضحة أن الصور تعود إلى مشهد من مسلسلها الجديد "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة"، الذي بدأت تصويره مؤخرًا، مؤكدة أن تركيزها الكامل حاليًا ينصب على مشاريعها الفنية.

"في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة"

مسلسل "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة"

زينة بدأت تصوير مسلسل "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة" يوم الثلاثاء الماضي، وهو عمل درامي قصير يتكون من 10 حلقات ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الربع الأخير من عام 2025.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة مستوحاة من وقائع حقيقية تلامس الواقع الاجتماعي وتغوص في قضايا إنسانية تهم الجمهور.

الصور التي جمعتها بالفنان عمر مهدي وهما يرتديان ملابس الزفاف، تعود إلى أحد مشاهد العمل، وليس لها أي علاقة بحياتها الشخصية كما أشيع.

المشاركون في بطولة مسلسل "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة"

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب زينة، كل من النجم محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف محمد رجاب، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل "العدل جروب".

تعاون فني متجدد بين زينة وماندو العدل

تواصل زينة شراكتها الفنية الناجحة مع المخرج ماندو العدل، والتي بدأت منذ أكثر من 15 عامًا، وتحديدًا في عام 2010 من خلال فيلم "الكبار" مع الفنان عمرو سعد، الذي كان التجربة الإخراجية الأولى لماندو وحقق نجاحًا جيدًا وقت عرضه.

كما جمعهما مسلسل "لأعلى سعر" في موسم دراما رمضان 2017 إلى جانب نيللي كريم وأحمد فهمي وحقق المسلسل آنذاك نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ليؤكد الانسجام الفني بين زينة والمخرج ماندو العدل.

وينتظر عرض أحدث أفلامهما سويًا "بنات الباشا" خلال سبتمبر المقبل، وهو فيلم مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وتدور أحداثه حول قصة نسائية حديثة.

يضم العمل مجموعة من النجوم منهم صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وسوسن بدر كضيفة شرف، وهو من تأليف محمد هشام عبية.

زينة بين الدراما والسينما

لا تقتصر مشاريع زينة على المسلسلات فقط، إذ تواصل أيضًا نشاطها السينمائي من خلال فيلم "الشيطان شاطر"، الذي أوشكت على الانتهاء من تصويره.

الفيلم يشارك في بطولته أحمد عيد، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أيمن يوسف.

وتجسد زينة خلاله دور مذيعة مشهورة، في تجربة جديدة تبرز جانبًا مختلفًا من قدراتها التمثيلية.

زينة تثبت مجددا أنها فنانة لا تبحث عن الأضواء من خلال حياتها الخاصة بل من خلال اختياراتها الفنية الذكية وتعاونها المستمر مع مبدعين مثل ماندو العدل.

ومع اقتراب عرض عدد من أعمالها الجديدة، تظل زينة في مقدمة المشهد الفني، متجددة ومتألقة كما اعتاد عليها جمهورها.