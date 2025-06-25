نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة آيتن عامر لمحمد عز العرب لأجل الأطفال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد عز العرب عن تصالحه وعودته لطليقته آيتن عامر، وذلك في وقت يتداول فيه الكثير من الشائعات حول إمكانية عودتهما لبعض خلال الفترة الماضية.

ونشر عز العرب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، إن وجود الأب والأم في حياة الأولاد مهم للغاية حتى لو اختلفت الطرق، المهم أن يظل الأولاد مرتاحين ومبسوطين، وعشان راحة ولادنا وسعادتنا أهم من أي شيء، يارب نفضل سوا.



ونفت الفنانة الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زواجها من منتج شهير.

وكتبت عبر خاصية الاستوري على حسابها في إنستجرام، تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عار تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

وتابعت، أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار احترامًا لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأفراد.

وشاركت الفنانة في موسم رمضان الماضي في مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.