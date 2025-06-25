نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محطات فنية هامة في حياة محرم فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل محرم فؤاد، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1934، ورحل عن عالمنا في 27 يونيو 2002، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الأن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل محرم فؤاد.

نشأته

ولد الفنان محرم فؤاد، في القاهرة ولكن أصوله تنتمي إلى سوهاج، وقد ولد في 25 يونيو 1934، ونشأ في أسرة تضم تسعة أشقاء.

مشوار محرم فؤاد الفني

محرم فؤاد لم يكن مجرد فنان بل كان يمتلك كاريزما استثنائية وروحًا ابن البلد، مما جعله يترك بصمة واضحة في تاريخ السينما والمسرح المصري.





التأثير والإرث الفني





يعتبر محرم فؤاد من الفنانين الذين تركوا إرثًا فنيًا متميزًا، حيث يحتفظ محبوه بذكراه وأعماله التي لا تزال تعتبر رمزًا في الفن العربي.