نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عمر خيرت يحيي حفلًا موسيقيًا في دار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عمر خيرت لإحياء أحدث حفلاته الموسيقية، في دار الأوبرا المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر مقطوعاته التي لم ينساها جمهوره والتي يتفاعل معها.

ويأتي هذا الحفل وسط احتفاء جماهيري واسع بمسيرة عمر خيرت الفنية، التي تجاوزت الأربعة عقود من الإبداع المتواصل، وهو ما جعله من بين أبرز صنّاع الموسيقى في الوطن العربي، حيث استطاع أن يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وأن يقدم نموذجًا موسيقيًا فريدًا يحمل بصمته الخاصة.

نبذة عن عمر خيرت

ولد عمر خيرت عام 1948، وتلقى تعليمه الموسيقي في سن مبكرة على آلة البيانو في معهد الكونسرفتوار المصري تحت إشراف البروفيسور الإيطالي "كارو"، قبل أن يواصل دراسته في التأليف الموسيقي بكلية "ترينتي" في لندن، وهي المرحلة التي صقلت رؤيته الإبداعية ومنحته القدرة على تشكيل أسلوبه الموسيقي المستقل، الذي يتميز بالتنوع بين الكلاسيكي والمعاصر، وبالتدفق النغمي الذي يمس وجدان المستمع.