نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الدكتور عمرو الليثي في جناح هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بمعرض اتحاد اذاعات الدول العربية بتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لفتة تقديرية تعكس عمق التعاون الإعلامي بين الدول العربية والإسلامية، كرّمت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الأستاذ الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في جناح الهيئة بالمعرض المقام على هامش مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية بمدينة الحمامات في الجمهورية التونسية.

سبب تكريم عمرو الليثي

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماته الإعلامية الرائدة، وجهوده في تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء، والدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد في تطوير المحتوى الإعلامي المشترك، ودعم المبادرات التي تعزز من قيم الحوار والانفتاح.

وقد أعرب الدكتور عمرو الليثي عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن التعاون بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الإعلامي العربي والإسلامي المشترك، داعيًا إلى استمرار الشراكات المثمرة التي ترتقي بالرسالة الإعلامية وتخدم قضايا الأمة.