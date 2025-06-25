نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تامر عبدالمنعم يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان تامر عبدالمنعم تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، عن وفاة والده الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وذلك من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور تامر عبدالمنعم

وكتب تامر عبدالمنعم في منشوره:“مات أبي، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وسوف تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم، إنا لله وإنا إليه راجعون”.



وكان تامر عبد المنعم قد أعلن مؤخرًا عن إحياء الفنان هاني شاكر حفلًا غنائيًا على مسرح البالون، حيث شارك جمهوره عدة صور برفقته، وعلق عليها قائلًا:" الميجا ستار هاني شاكر 18 يوليو على مسرح البالون، حفل الصيف".