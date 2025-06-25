نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صدام العوالم".. باسم سمرة يخرج من عباءة التكرار في "زمالك بولاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في تجربة درامية تحمل الكثير من التناقضات والصراعات الطبقية، يخوض النجم باسم سمرة سباق المنافسة من خلال مسلسل جديد بعنوان "زمالك بولاق"، حيث يُجسد شخصية مختلفة كليًا عن أدواره السابقة، تظهره هذه المرة كسائق ميكروباص يعيش في حي شعبي، وتغير حياته رأسًا على عقب بعد لقاء غير متوقع مع أحد سكان حي الزمالك الراقي.

المسلسل يُسلّط الضوء على التباين بين عالمي بولاق والزمالك، وما ينشأ عن هذا التصادم من مفارقات وأزمات إنسانية واجتماعية، في إطار درامي مشوّق.

ويجمع العمل توليفة من نجوم التمثيل، على رأسهم باسم سمرة، وخالد الصاوي، وعبير صبري، وانتصار، وميمي جمال، وفراس سعيد، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، ومحمد منصور، ولبنى عزت، ويوسف أسامة، وسيد أسامة ميكا، ويوسف عمر، وشاهيستا.

"زمالك بولاق" من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر، ومن المنتظر أن يثير العمل جدلًا كبيرًا لما يحمله من رسائل مجتمعية حادة ولمسات إنسانية عميقة، في إطار تشويقي ينبض بالحياة والواقع.