نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبلة كامل تعود لتصدر التريند بصورة واحدة.. الجمهور يعبّر عن اشتياقه ويطالب بعودتها للتمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عادت الفنانة القديرة عبلة كامل لتتصدر المشهد من جديد، لكن هذه المرة من خلال صورة واحدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت بها تريند تيك توك وجوجل، بعدما تداول رواد المنصة الشهيرة لقطة حديثة حسب زعم البعض

ظهرت فيها عبلة وهي ترتدي عباءة سوداء محتشمة، في إطلالة نادرة جعلت الجمهور يتساءل عن مكانها وسبب غيابها.

الصورة، التي لم يُعرف بعد مصدرها الحقيقي أو توقيت التقاطها بدقة، خلقت حالة واسعة من الجدل، حيث انقسم المتابعون بين من يرى أن الصورة قديمة أعيد نشرها مجددًا، وبين من يعتقد أنها حديثة وتكشف ملامح عبلة كامل الحالية بعد غياب دام سنوات عن الأضواء والشاشة.

رغم الغموض، إلا أن ردود الفعل جاءت قوية؛ إذ تصدرت الفنانة تريند تيك توك لساعات طويلة، وبدأ محبوها عبر مواقع التواصل في إطلاق هاشتاجات تطالب بعودتها إلى التمثيل، مع رسائل مفعمة بالحب والحنين لنجمة استطاعت أن تترك بصمتها في وجدان المشاهد العربي.

سيدة الدراما الشعبية التي لا تُنسى

بدأت عبلة كامل مسيرتها الفنية من خشبة المسرح، وانطلقت نحو الدراما من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الشهد والدموع"، ثم "ليالي الحلمية"، إلا أن الانطلاقة الكبرى في مسيرتها جاءت مع مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي يُعرض حتى الآن على الشاشات ولا يزال يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، لما فيه من أداء صادق وإنساني لواحدة من أصدق الممثلات العربيات.

لم تتوقف مسيرة عبلة كامل عند "فاطمة" في المسلسل الأشهر، بل توالت نجاحاتها في أعمال مثل "ريا وسكينة" الذي قدمت فيه الكوميديا السوداء باقتدار، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، و"أفراح إبليس"، و"سلسال الدم"، الذي كان آخر ظهور درامي لها في جزئه الخامس قبل سنوات من التوقف المفاجئ.

الحياة الخاصة.. قرارات إنسانية وحياتية مؤثرة

في حياتها الخاصة، تزوجت عبلة كامل مرتين؛ الأولى من الفنان أحمد كمال، الذي أنجبت منه ابنتين، ثم من الفنان الراحل محمود الجندي في عام 2003، وهو الزواج الذي لم يستمر سوى عامين. وقد تحدث الجندي في لقاء تلفزيوني عن زواجه منها، مشيرًا إلى أن المهر كان رمزيًا لا يتجاوز 25 قرشًا، ما يدل على بساطة عبلة وابتعادها عن المظاهر.

كما فاجأت عبلة جمهورها في وقت سابق بإعلانها ارتداء الحجاب بعد أدائها مناسك الحج، مؤكدة أنها لن تخلعه مجددًا، لكنها لم تُعلن اعتزالها الفن بشكل رسمي، مما جعل الأمل يظل قائمًا لدى جمهورها لعودتها يومًا ما، ولو بعمل واحد يليق بتاريخها الكبير.

هل تعود عبلة كامل؟

مع كل ظهور أو صورة نادرة، تعود التساؤلات القديمة: هل تعود عبلة كامل إلى الشاشة؟ هل تفكر في عمل وداعي لجمهورها؟. ورغم صمتها الإعلامي المعتاد وابتعادها عن التصريحات، إلا أن حب الناس لها يزداد يومًا بعد يوم، وتظل عبلة واحدة من النجمات القليلات اللاتي لم تلوثهن أضواء الشهرة أو يغرّهن بريق النجومية.

ومهما طال الغياب، ستظل عبلة كامل أيقونة فنية لن تتكرر، وصوتًا صادقًا عبر الشاشة لا يُنسى.