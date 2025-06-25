تفاعل كبير من الجمهور مع أغنية إيناس عز الدين الجديدة "كفاياك تعبت".. وموجة إعجاب تجتاح السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعلت الفنانة إيناس عز الدين مواقع التواصل الاجتماعي عقب طرح أحدث أعمالها الغنائية "كفاياك تعبت"، والتي شهدت تفاعلًا واسعًا من جمهورها في مصر والوطن العربي، فور الإعلان عنها عبر منصات السوشيال ميديا.

وجاءت الأغنية تحت شعار: "وأخيرًا تقدروا تشوفوا كفاياك تعبت "، في إشارة إلى حالة من الانتظار واللهفة التي سادت بين محبيها خلال الفترة الماضية. وبالفعل، ما إن طُرحت الأغنية رسميًا حتى تصدرت قوائم الأكثر تداولًا، وانهالت التعليقات التي أشادت بكلمات الأغنية وأداء إيناس الصوتي والتعبيري الذي لامس قلوب المستمعين.

الأغنية من كلمات محب غبور، الذي استطاع أن ينسج حالة وجدانية صادقة تمس مشاعر من مرّوا بتجارب مرهقة في الحب، بينما قدّم الملحن عمر عادل لحنًا نابضًا بالإحساس وسهل الالتصاق بالذاكرة. أما التوزيع فكان بأنامل محمد ياسر الذي أضفى لمسات موسيقية عصرية منحت الأغنية روحًا جديدة، جمعت بين الطابع الشرقي واللمسة الحديثة التي تواكب ذوق الجمهور الحالي.

وعلى مستوى الإخراج، حمل الكليب توقيع المخرج القدير جميل جميل المغازي، الذي أعاد تقديم إيناس عز الدين بصورة أنيقة وجذابة، مستفيدًا من عناصر بصرية متنوعة، أبرزت جماليات الأداء التمثيلي والغنائي معًا، في قالب رومانسي راقٍ.

الجدير بالذكر أن الأغنية من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، والتي تواصل دعمها للفنانين المميزين في الساحة الغنائية، وتسهم في صناعة محتوى فني راقٍ ومتميز، وهو ما انعكس جليًا في جودة هذا العمل من حيث الصوت والصورة.

وتفاعل عدد من النجوم والإعلاميين مع الكليب، مشيدين بعودة إيناس عز الدين القوية للساحة، مؤكدين أن "كفاياك تعبت" تمثل نقطة تحول في مسيرتها الفنية. كما شارك المتابعون مقاطع من الأغنية على "ريلز" و"ستوريز"، مصحوبة بعبارات مؤثرة تعبّر عن حالة الانكسار أو التحرر العاطفي.

بهذا النجاح، تُثبت إيناس عز الدين مرة أخرى أنها ليست فقط صوتًا قويًا، بل أيضًا فنانة تعرف كيف تختار وتقدّم أعمالًا تترك بصمة وتلامس القلوب.