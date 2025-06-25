مي عمر تخطف الأضواء في مهرجان قرطاج وتتصدّر تريند جوجل بإطلالة تونسية ساحرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّرت الفنانة المصرية مي عمر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة ولافتة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ25 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، المقام على خشبة المسرح الأثري بقرطاج في تونس.

وأبهرت مي عمر الحضور وعدسات الكاميرات بظهورها المتألق، حيث ارتدت قفطانًا تونسيًا تقليديًا باللون الأبيض، تزيّنه تطريزات ذهبية فخمة مستوحاة من التراث التونسي العريق. وقد جمع القفطان بين الأصالة والرقي، ومنحها مظهرًا مميزًا حظي بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول محبوها صور الإطلالة مؤكدين على جمالها وقدرتها الدائمة على اختيار ما يُبرز أنوثتها وأناقتها.

وشهدت منصات السوشيال ميديا تفاعلًا كبيرًا مع صور مي عمر من حفل المهرجان، حيث تصدّر اسمها قائمة الترند على جوجل في مصر وعدة دول عربية، وسط إشادات من جمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين أثنوا على إطلالتها اللافتة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخطف فيها مي عمر الأنظار في المحافل العربية، إذ اعتادت النجمة المصرية الظهور بإطلالات مبهرة في المناسبات الكبرى، ما يجعلها دومًا محط أنظار الإعلام والجمهور.

يُذكر أن مي عمر كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «إش إش»، الذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. وشاركها بطولة العمل عدد من النجوم، من بينهم: ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، وإيهاب فهمي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويترقّب جمهور مي عمر إعلانها عن جديدها الفني في الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد شعبيتها وتميزها في أدوارها الدرامية، إلى جانب حرصها الدائم على الظهور بإطلالات تخطف الأضواء وتُحدث تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل.