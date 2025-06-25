نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مينا مسعود يواصل التألق فيلم “في عز الضهر” يحقق أكثر من 2.5 مليون جنيه في 6 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم “في عز الضهر” للنجم العالمي مينا مسعود تحقيق إيرادات قوية منذ انطلاق عرضه في دور السينما، حيث سجّل يوم أمس الإثنين وحده 340 ألفًا و658 جنيهًا، ليرتفع إجمالي الإيرادات إلى 2 مليون و556 ألفًا و636 جنيهًا بعد 6 أيام فقط من عرضه.

الفيلم يُعد أول بطولة مصرية للنجم الكندي من أصل مصري مينا مسعود، وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق، حول شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، قبل أن يقرر العودة إلى وطنه ويخوض معركة استعادة ذاته وهويته.

أبطال فيلم في عز الضهر

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، بينهم إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود البزاوي، محمود حجازي، أحمد عزيز، ومحمد عز، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة الإخوة المتحدين.

ويُعرض الفيلم حاليًا ضمن موسم سينمائي يشهد منافسة قوية مع ثلاثة أفلام أخرى، هي:

• “المشروع X” بطولة كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي

• “ريستات” بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، إخراج سارة وفيق

• “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وإخراج عمر المهندس