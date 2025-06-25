أحمد جودة - القاهرة - بعد انفصاله عن النجمة الأمريكية ميجان فوكس

رصدت عدسة احد المهتمين بمتابعة أخبار المشاهير عشاء رومانسيًا في واحد من مطاعم مدينة ميلان الإيطالية جمع الفنانة السورية لينا دياب التي تقضي اجازة خاصة في إيطاليا مع مغني الراب العالمي ماشين كيلي الذي انفصل مؤخرًا عن الممثلة الاميركية ميغان فوكس وبدا واضحًا عليهما الانسجام رغم ان لينا لم ترافقه لحضور أسبوع الموضة الذي تواجد بسببه في إيطاليا.



بالصور.. مطرب الراب العالمي ماشين كيلي بصحبة النجمة السورية لينا دياب في ميلان

وحرص الطرفين ان يحيطا لقاءهما بسرية تامة وخاصة في منشوراتها على منصة إنستغرام حيث نشر كل منهما فيديوهات مختلفة تمامًا ومن مناطق ونشاطات مختلفة عن بعضهما البعض، فهل سنشهد على قصة حب بطلتها نجمة عربية هذه المرة؟

ماشين غن كيلي (Machine Gun Kelly)، واسمه الحقيقي كولسون بيكر (Colson Baker)، هو مغنّي راب وممثل أميركي، وُلد في 22 أبريل 1990، اشتهر بأسلوبه الجريء وموسيقاه التي تمزج بين الراب والروك، وحقق شهرة واسعة بأغاني مثل “Rap Devil” و“Bloody Valentine”.

بدأ مشواره في موسيقى الراب، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى موسيقى البانك روك، حيث ظهر في عدد من الأفلام، كما يُعد من أبرز الفنانين الذين كسروا الحواجز بين الأنواع الموسيقية في جيله.