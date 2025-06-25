نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة سائق ميكروباص في مسلسل "زمالك بولاق".. والعمل يُعرض قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يظهر الفنان باسم سمرة خلال أحداث مسلسل "زمالك بولاق" بشخصية مختلفة تمامًا، حيث يجسد دور سائق ميكروباص يعيش في حي بولاق، وتجمعه الصدفة بأحد سكان الزمالك، ما يُشعل سلسلة من الأحداث المشوّقة والمليئة بالصراعات والدراما.

فريق عمل المسلسل

المسلسل من بطولة نخبة كبيرة من النجوم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، لبنى عزت، يوسف اسامة، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا.

العمل من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

أحدث أعمال باسم سمره

وكانت أحدث أعمال باسم سمره فيلم ريسترت وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال باسم سمرة



يذكر أن آخر أعمال باسم سمره مسلسل العتاولة الجزء الثاني الذي خاض به السباق الرمضاني، وهو بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، لبنى ونس، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، محمد عادل، ومحمد محسن، وغيرهم، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.