نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة عباس يتصدر تريند جوجل بعد كشف أسرار غيابه وذكرياته مع الزعيم: "اللي بيتعرض عليا دون المستوى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان الكبير أسامة عباس تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره النادر في مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل على شاشة "صدى البلد 2"، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجمهور ومحبي الفنان القدير.

وكشف أسامة عباس خلال المداخلة العديد من الأسرار والتفاصيل حول أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية، وحقيقة اعتزاله الفن، إضافة إلى حديثه العفوي والمؤثر عن كواليس عمله مع الزعيم عادل إمام، وحالة الأخير الصحية، وكذلك مواقفه من الفن المعروض حالياً، وأجور النجوم.

"اللي بيتعرض عليا مينفعش أعمله"

قال أسامة عباس بصراحة لافتة:"أنا مبسوط بوقتي، خاصة بعد ما بعدت عن التمثيل، مش علشان اعتزلت، لكن لأن اللي بيتعرض عليا مش في المستوى، ولو عملته أي شخص بيحترم شغلي هيستغرب ويقولي إزاي تعمل كده؟".

وأضاف: "أنا عمري ما اعتزلت، لكن اللي بيتعرض عليا مش بيشجعني. ولو جالي دور قوي وعمل محترم أكيد هعمله، بل هسعى وراه، لكن بصراحة ما فيش حاجة بتثير شهيتي دلوقتي".

دخل الفن صدفة.. وهذا ما حدث في الجامعة

وفي واحدة من المفاجآت، تحدث عباس عن بداية دخوله المجال الفني، مؤكداً أنه لم يكن يحلم بالتمثيل، بل جاء دخوله عن طريق الصدفة خلال فترة الجامعة، حيث كان يقدّم اسكتشات كوميدية مع أصدقائه، ثم تخرج وعمل في مهنة أخرى، وتزوّج وابتعد لفترة عن المجال.

عن الزعيم: "ملتزم، ودارس كل كلمة"

وتطرق الفنان الكبير إلى تعاونه مع الزعيم عادل إمام في أعمال عدة، أبرزها الفيلم الشهير "احترس من الخط"، كاشفاً عن جوانب إنسانية ومهنية في شخصية الزعيم، وقال:"عادل إمام طول عمره منضبط جداً، بييجي اللوكيشن جاهز وحافظ ودارس كل كلمة. أول ما يبدأ التصوير بيبقى شخصية تانية خالص، كأنك بتتعامل مع فنان جديد. هو نجم كبير بس ملتزم وبيحترم شغله جداً".

وأشار إلى أن الالتزام والانضباط من أبرز أسرار نجاح عادل إمام، مقارنةً ببعض الفنانين الذين اختفوا بسرعة بسبب الاستهتار وعدم احترامهم لمواعيد التصوير أو زملائهم.

"جيلنا كان بياخد ملاليم.. والنهاردة في ملايين"

وتحدث أسامة عباس بصراحة عن فروق الأجور بين جيله وجيل اليوم، قائلاً:

"اللي بياخده فنان دلوقتي في عمل واحد يمكن أكتر من اللي أخدته أنا في حياتي كلها. ولو حسبت كل اللي حصلت عليه كمجمل، ممكن ميكملش أجر نجم حالي في مسلسل واحد. بس أنا فخور بمشواري".

وكشف أن أعلى أجر حصل عليه كان بعد 30 سنة من العمل في المجال الفني، مضيفاً: "واجهت صعوبات كتير في بداياتي، لكنها كانت طبيعية، ومكنتش مشاكل كبيرة بمعنى الكلمة".

"زوجتي عانت معايا.. ومكنتش منضبط"

وفي نهاية حديثه، لم يُخفِ أسامة عباس جانباً من التحديات التي واجهها في حياته الشخصية، معترفاً بأن زوجته عانت كثيراً بسبب انشغاله بالفن وعدم التزامه في حياته الشخصية، وأضاف:"مكنتش منضبط في البيت زي شغلي، ودي حاجة بتخليني أقدّرها أكتر النهاردة".

حديث أسامة عباس جاء بمثابة عودة قوية لواحد من رموز الفن الراقي في مصر، ولاقى تفاعلاً واسعاً من محبيه الذين عبّروا عن اشتياقهم لرؤيته على الشاشة، مؤكدين أنه لا يزال يحتفظ بكاريزما الفنان الكبير، حتى وإن قرر الابتعاد.