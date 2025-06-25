نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تتصدر تريند جوجل بعد انطلاق تصوير مسلسلها الجديد "في رواية أحدهم - ورد وشوكولاتة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت النجمة زينة تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد إعلان بدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية "في رواية أحدهم ورد وشوكولاتة"، الذي يجمعها بالنجم محمد فراج، ويُعرض في 10 حلقات عبر منصة "Yango Play" خلال الربع الأخير من عام 2025.

ويأتي تصدر زينة للتريند بعد تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور الأولى من كواليس التصوير، إلى جانب حالة الترقب التي يعيشها محبو الدراما، خاصة وأن العمل مستوحى من قصة حقيقية أثارت الرأي العام لسنوات.

المسلسل من تأليف محمد رجاب، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة "العدل جروب" للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته نخبة مميزة من الفنانين، من بينهم مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف الذين سيظهرون في الحلقات تباعاً.

ويُعد "في رواية أحدهم ورد وشوكولاتة" رابع تعاون بين زينة والمخرج ماندو العدل، بعد أن قدما معًا فيلم "الكبار" عام 2010 والذي شهد أولى تجارب ماندو الإخراجية، كما اجتمعا في مسلسل "لأعلى سعر" عام 2017 الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ثم تعاونا مجددًا في فيلم "بنات الباشا" المقرر طرحه في دور العرض خلال شهر سبتمبر المقبل.

فيلم "بنات الباشا" مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي تحمل الاسم نفسه، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر، ومن إخراج ماندو العدل، في استمرار لثنائية ناجحة بينه وبين زينة.

وتعيش زينة خلال الفترة الحالية نشاطًا فنيًا ملحوظًا، حيث تشارك أيضًا في بطولة فيلم "الشيطان شاطر" الذي أوشكت على الانتهاء من تصويره. ويجمعها العمل بالفنان أحمد عيد، ويشاركهما البطولة كل من محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، ياسر الطوبجي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أيمن يوسف.

وتجسد زينة في "الشيطان شاطر" شخصية مذيعة تليفزيونية شهيرة، في تجربة جديدة ومختلفة تضيفها إلى مسيرتها الفنية المتنوعة، حيث تحرص دائماً على تقديم أدوار تحمل تحديات درامية جديدة.

بهذا الزخم الفني الذي تعيشه زينة بين الدراما والمنصات الرقمية والسينما، تستعيد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الوسط الفني، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع بمشاريعها القادمة، مما يفسر تصدرها التريند بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية.