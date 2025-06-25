نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمان خان يتصدر تريند جوجل بعد كشفه عن معاناته الصحية الخطيرة: “المرض قد يقتلني في أي لحظة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر النجم الهندي الشهير سلمان خان تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعدما فاجأ جمهوره العريض بالكشف عن تفاصيل صادمة حول وضعه الصحي، وذلك خلال ظهوره الأخير في برنامج "ذا غريت إنديان كابيل شو" عبر منصة نتفليكس.

وخلال الحلقة، وضع نجم بوليوود حدًا للشائعات التي لاحقته في الفترة الماضية، وأكد معاناته من أمراض خطيرة أبرزها تشوه شرياني وريدي في الدماغ (AVM)، إلى جانب إصابته بـ ألم العصب الثلاثي التوائم، وهو ما أثار حالة من القلق الشديد بين محبيه في الهند ومختلف أنحاء العالم.

وقال سلمان خان، الذي بدا عليه الإرهاق رغم حرصه على الظهور بكامل أناقته، إن هذه الأمراض تؤثر بشكل مباشر على تدفق الدم إلى المخ، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة "قد تقتلني في أي لحظة"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه يعاني من هذه المشكلات منذ سنوات، لكنها اشتدت في الفترة الأخيرة.

وأعرب النجم المحبوب عن إصراره على مواصلة العمل رغم الألم، لافتًا إلى أن إصاباته لا تقتصر على أمراض الأعصاب فقط، بل تشمل أيضًا كسور متكررة في الضلوع جراء إصراره على أداء المشاهد الخطرة بنفسه في أفلام الأكشن، التي تُعد إحدى بصماته الفنية المميزة.

ولم يُخفِ خان حجم الألم اليومي الذي يعيشه، حيث وصف ألم العصب الثلاثي التوائم بأنه "أكثر ألم يمكن أن يشعر به الإنسان في حياته"، موضحًا أنه يشبه الصدمة الكهربائية الحادة في الوجه، مما يجعله أحيانًا غير قادر على التحدث أو الأكل.

وسرعان ما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الجمهور الذي عبّر عن صدمته الكبيرة وتعاطفه مع النجم، متمنين له الشفاء العاجل، وانهالت رسائل الدعم والدعاء له، مؤكدين أنه مصدر إلهام لهم في الصبر والقوة.

ويُذكر أن مرض الـ AVM هو اضطراب نادر يحدث نتيجة تشوّه في الأوعية الدموية، حيث تتصل الشرايين مباشرة بالأوردة دون وجود شعيرات دموية، ما يؤدي إلى اضطراب في تدفق الدم ونقص في الأكسجين المغذي لأنسجة المخ، وقد يتسبب في نزيف دماغي أو تلف عصبي خطير.

رغم كل تلك التحديات، أكد سلمان خان أنه سيستمر في تقديم الأعمال الفنية لجمهوره، معربًا عن امتنانه لدعم محبيه، ومشيرًا إلى أن الحياة تستحق أن تُعاش بكل ما فيها، حتى في ظل الألم.