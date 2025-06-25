نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام كاريكا يواصل نشاطه الغنائي.. “أنا عمهم أنا المدرسة” تُطرح قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان عصام كاريكا لطرح أغنيته الجديدة بعنوان “أنا عمهم أنا المدرسة” خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي من المنتظر أن تحمل مفاجآت عديدة لجمهوره، خاصة أنها من كلماته وألحانه، وتوزيعه الموسيقي، فيما كتب الكلمات محمد هلال، وتولى محمد جودة هندسة الصوت، وقد شوق كاريكا جمهوره بالفعل بطرح برومو الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل.

ويأتي هذا العمل بعد فترة من النشاط المكثف للفنان، حيث طرح مؤخرًا كليب أغنية “يا شدة شكرًا” على يوتيوب، من كلمات سمير زكي، وألحان كاريكا، وتوزيع EK، بينما قام بعملية المكساج والماستر محمد جودة وميدو بارون.

كما طرح كاريكا أيضًا أغنيته المصورة “لا حب ولا جواز” التي صُوّرت في مدينة تورنتو بكندا، وهي من كلمات محمد هلال، وتوزيع أحمد كاريكا (نجل الفنان)، وهندسة صوت محمد جودة، ومدير تصوير كيرو سليمان، بينما تولى عصام كاريكا بنفسه مهمة الإخراج.

وفي سياق آخر، كان كاريكا قد حلّ ضيفًا على بودكاست “كلام في الفن” عبر قناة الوثائقية، حيث استعاد ذكرياته الفنية، وتحدث عن بداياته وتعاونه مع كبار النجوم مثل محمد منير وعمرو دياب، كما كشف خلال اللقاء عن انتمائه الكروي وبعض الجوانب الشخصية التي لا يعرفها عنه الكثيرون.

عصام كاريكا يثبت بهذه الأعمال المتتالية أنه لا يزال حاضرًا وبقوة على الساحة، سواء كمطرب أو ملحن أو موزّع، ويواصل تقديم محتوى متجدد ومتنوع يواكب أذواق الجمهور.