إشادات كبيرة بأغنية "سيبتك" لحسام حبيب على السوشيال ميديا (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - نجاح قوي لأغنية "سيبتك" على يوتيوب وأنغامي وسط تحضيرات ألبوم جديد لحسام حبيب

حققت أغنية "سيبتك" للمطرب والملحن حسام حبيب نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى موقعي أنغامي ويوتيوب، حيث تجاوزت المشاهدات أرقامًا قياسية خلال أيام قليلة فقط من طرحها.

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجيه، إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

ويعيش حسام حبيب حالة نشاط فني كبيرة حاليا، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، حيث يواصل تحضيراته المكثفة لألبومه الجديد، المقرر طرحه كاملًا على فترات متفاوتة خلال فصل الصيف الحالي.

يتضمن الألبوم 10 أغاني تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين، ومن المقرر طرح الأغنية الثانية من الألبوم خلال أيام قليلة.

في سياق متصل، انتهى حسام حبيب مؤخرًا من تسجيل الأغنية الرسمية لفيلم "السلم والثعبان الجزء الثاني"، للمخرج طارق العريان، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وعلى رأسهم عمرو يوسف، أسماء جلال، وماجد المصري، ومن المتوقع أن يتم طرح الأغنية بشكل رسمي قريبًا بالتزامن مع عرض الفيلم.

ولم يقتصر نشاط حسام حبيب على الإنتاج الفني فقط، بل استعاد أيضًا نشاطه بقوة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أعلن مؤخرًا عن حساباته الرسمية على هذه المواقع، ونشر رابطًا موحدًا يحتوي على جميع صفحاته الرسمية، مما يسهل على جمهوره متابعته والتفاعل معه بشكل مباشر.