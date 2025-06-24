نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم سمسم شهاب بالدورة 14 لـ مهرجان " إيجي فاشون الدولي" الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا لــ مهرجان إيجي فاشون الدولى عن تكريم المطرب سمسم شهاب في الدورة الرابع عشر يوم الجمعه المقبل.

وكشف أحمد العزبي رئيس مهرجان «إيجى فاشون الدولي» تفاصيل الدورة الرابع عشر، قائلًا: الموسم هذه المرة سيكون استثنائي، حيث تقام فعالياته على مدار يومين، تتشارك في تقديمهما ثلاث مذيعات الإعلامية المغربية كوثر عياش، والفنانة هبة السيسي.

وأضاف: يشهد هذا الموسم مشاركة عدد كبير من نجوم الفاشون وخبراء التجميل والاطباء بجميع تخصصاتهم من جميع أنحاء الوطن العربي، وهناك مفاجأت كثيرة بهذه الدورة تحت رعايه خبير الدهب السعودي فهد مبارك، وخبيرة الابراج العراقيه ام عبدالله الشمري.

تقام فعاليات المهرجان بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، الأسبوع المقبل، وسيكرم على هامشه عدد من مصممين الأزياء وخبراء التجميل وكبار نجوم الفن والإعلام فى مصر والدول العربية، منهم ام عبد الله الشمري، خبير الدهب فهد مبارك، مصممة الازياء المغربية مريم المزاوك.



ومصممة الازياء السعودية دلال الميعاد، مصممة الازياء امينه حمدوش، مصمممة الارياء دودي فاشون، مصممة الازياء هبه الطحاوي، مصممة الازياء داليا كمال، مصممة الازياء المغربية زينب قونين، ناريمان بوعبد الله، مصممة الازياء ياسمين محمد، حنان بوشفعيه، مصممة الازياء خلود سليمان، مدربه الأسود العالمية أنوسه كَوته، سهام وديع الصافي، المطرب سمسم، المطربة ايه حسن الاسمر، المطربة كاميليا ورد، نجمة اراب ايدول هبه يوسف، وضيوف شرف المهرجان سناء ابو حجر، نجلاء الحيدري.