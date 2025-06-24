نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجانب هدي المفتي.. ويجز يستعد لأولى بطولاته السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ويجز الفترة الحالية لتحضير فيلمه الجديد الذى يخوض به أولى بطولاته السينمائية وتشاركه هدى المفتي بطولته.

ويجز يستعد لبطولة بطولاته السينمائية

وكان الفيلم يحمل في البداية إسم وتر حساس، ولكن تم تغييره ولم يستقر صناع العمل على الاسم الجديد حتى الآن، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبًا.

تفاصيل أول أفلام ويجز

الفيلم تأليف وإخراج علي العربي، ويدور في إطار رومانسي غنائي وسيتم تقديم العمل بإنتاج ضخم، على أن يتم التصوير في مصر وخارجها.

آخر أعمال ويجز الغنائية

سبق، وقدم ويجز ومحمد حماقي أغنية جواك عالم ضمن الحملة الإعلانية للبنك الأهلي المصري في رمضان 2025، وشهد الإعلان مفاجأة للجمهور بجانبانب شخصيات أخرى، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان مدين، توزيع حسن الشافعي.

اخر اعمال ويجز

وكان اخر اعمال ويجز هو مسلسل بيبمو، وظهر خلاله بشخصية جابر وهو شاب صعيدي، بكون صداقة مع الديلر بيبمو الذي قدم دوره أحمد مالك، ودارت الأحداث في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا.

تفاصيل مسلسل بيبمو

مسلسل بيبمو، عُرض في 8 حلقات على منصة شاهد، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، طه دسوقي، محمد لطفي، عباس أبو الحسن، سارة عبدالرحمن، سينتيا خليفة، حسن مالك، وأحمد بسيوني، والعمل من تأليف محمد أديب وعدد من الكتاب الشباب وإخراج عمرو سلامة.