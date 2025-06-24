بإطلالة جريئة.. صبا مبارك تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة صبا مبارك قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت جمهورها مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ صبا مبارك

وظهرت صبا مبارك في الصور بإطلالة ناعمة وطبيعية، مرتدية توب باللون الفوشيا، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي منسدل بحرية، بينما اختارت الظهور دون مكياج.

أحدث أعمال صبا مبارك

ومن ناحية اخري، تشارك صبا مبارك في موعد مع الماضي مع النجم الكبير محمود حميدة، آسر ياسين، شيرين رضا، شريف سلامة وركين سعد، ومن إخراج السدير مسعود، وتأليف محمد المصري، وايضا مسلسل 220 يوم إخراج كريم العدل، ومن تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.

قصة مسلسل 220 يوم

وتدور احداث مسلسل 220 يوم دراما نفسية عاطفية مشوّقة، حيث تدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول الزوجين "مريم" و"أحمد"، اللذان تجمعهما في البداية، علاقة مستقرة ومليئة بالحب، إلا أن اختبارًا مفاجئًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب، ويضع أحلامهما ومصيرهما على المحك، حيث يجد كل منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعدًا لها.

اخر اعمال صبا مبارك

وكان اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل "وتر حساس" وشارك فى بطولته، إنجى المقدم، محمد علاء، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.