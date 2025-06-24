بالكاجوال.. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة حنان مطاوع في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بعدما شاركت جمهورها مجموعه من صورها.

حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها

وظهرت حنان بإطلالة كاجوال مريحة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة أبرزت ملامحها الطبيعية، مع مكياج ناعم أضفى على مظهرها لمسة أنثوية راقية.

اخر اعمال حنان مطاوع

وكان اخر اعمال حنان مطاوع هز مسلسل "صفحة بيضا" في إطار إجتماعي درامي وتشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لإتهامات تجبرها علي الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها امام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.

وايضا شاركت في مسلسل «حياة أو موت»، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.

أحدث أعمال حنان مطاوع

ويذكر ان حنان مطاوع تعاقدت مؤخرا على فيلم “هيروشيما” مع الفنان أحمد السقا وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، كما تشارك في فيلم “هابي بيرز داي” بجوار كل من نيللى كريم وشريف سلامة وحنان يوسف وهو من تأليف وإخراج سارة جوهر.