نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض "مملكة الحرير" على ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعرض قناة "ON"، مسلسل "مملكة الحرير" بداية من يوم الأحد المقبل ٢٩ يونيو، حيث يذاع المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، أسماء أبواليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، واخراج بيتر ميمي.

موعد عرض "مملكة الحرير" على ON

أبطال مسلسل “مملكة الحرير”

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.