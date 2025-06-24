نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيلمان ومسلسل".. ركين سعد تنتظر 3 أعمال جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعيش الفنانة ركين سعد حالة من النشاط الفني المكثف، وتواصل تحضيراتها للمشاركة في بطولة فيلم "الغاليين"، من تأليف وإخراج هشام صقر، ومن إنتاج شركة Backstage Pictures، في تجربة سينمائية جديدة يُنتظر أن تقدم خلالها ركين شخصية مختلفة.



كما تعاقدت الفنانة أيضًا على بطولة مسلسل درامي جديد مكون من 30 حلقة، من إخراج محمد بكير، وتأليف كل من أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري.

الفنانة ركين سعد



لم يُستقر بعد على اسم المسلسل النهائي، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، ومن إنتاج Phenomena media production.



كانت الفنانة ركين سعد قد انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "بومة"، وهو من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، ومن إنتاج شركتي Front Row وBounce Productions.