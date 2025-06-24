غدًا.. ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "اختنقت بجوز الهند" بثقافة الفيوم

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد مكتبة الفيوم العامة، غدا الأربعاء، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "اختنقت بجوز الهند" للكاتبة دعاء رشاد، وذلك في السابعة مساء، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المنفذ في سياق برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الحراك الأدبي بالمحافظات.

مناقشة المجموعة القصصية “اختنقت بجوز الهند”

يدير الندوة الإعلامي محمد قاياتي، وتشهد حديثا حول التجربة الإبداعية للكاتبة، بجانب مناقشة نقدية حول المجموعة القصصية الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بمشاركة كل من الأديب أحمد طوسون، الكاتب عصام الزهيري، والأديب د. عمر صوفي.

تعقد الندوة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتأتي ضمن أنشطة الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم، بإدارة ياسمين ضياء، التابع لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي، وذلك في إطار أنشطة مكثفة ومتنوعة تقدمها هيئة قصور الثقافة خلال شهر يونيو الحالي.

الإصدارات الفائزة بجائزة النشر الإقليمي

"اختنقت بجوز الهند" صدرت عام 2023، ضمن الإصدارات الفائزة بجائزة النشر الإقليمي، وتضم 26 قصة منها: رحلة أبدية قصيرة، الرجل الذي اختير أبا للحقيقة، أنتظرِك، أرواح كثيرة، نصف الصورة الأعمى، قصائد المانجو، ورأسان وقبعة.