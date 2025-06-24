في عيد  ميلادها.. تغريد فهمي تكشف كواليس موجعة عن الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة المصرية تغريد فهمي بعيد ميلادها الستين وسط حضور من محبيها والمقربين منها، لكن المناسبة لم تمر دون مفاجآت من العيار الثقيل، إذ استغلت النجمة المناسبة لتكشف عن أسرار صادمة في الوسط الفني، منها ما اعتبرته “قنبلة” قد تهز الوسط بالكامل إذا تم الإعلان عنه، إضافة إلى تصريحات جريئة عن فنانين راحلين، ومعاناتها الشخصية مع الغدر والمرض.

بداية فنية غير تقليدية بدعم من فؤاد المهندس

بدأت تغريد فهمي مسيرتها الفنية في بدايات الألفية الجديدة، وتحديدًا في عام 2002، حيث كانت انطلاقتها مع فوازير "عمو فؤاد" التي قدّمها النجم الكبير فؤاد المهندس.

جاءت هذه الفرصة عن طريق المصادفة، ولكنها كانت نقطة التحول في حياتها المهنية، لتلتحق لاحقًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتصقل موهبتها بشكل أكاديمي.

حضور قوي في الأعمال الدرامية

شاركت الفنانة تغريد فهمي في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، وتميزت بأداء الأدوار المركبة، خاصة دور الأم التقليدية والأرستقراطية. من أبرز مسلسلاتها:

"زهرة وأزواجها الخمسة"،"حضرة المتهم أبي"، "الباطنية"،قدّمت هذه الأدوار بثبات فني وأداء مؤثر جعلها تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب الجمهور.

تصريحات نارية في عيد ميلادها

في تصريحاتها الإعلامية الأخيرة بمناسبة عيد ميلادها، فجّرت تغريد فهمي عدة مفاجآت هزت الوسط الفني، حيث قالت إن لديها معلومات وأسرارًا لو كشفتها “ستنزل الوسط الفني كله”، على حد تعبيرها، في إشارة إلى حجم الكواليس الخطيرة التي عاشتها خلال مسيرتها.

سر صادم حول وفاة زيزي مصطفى

واحدة من أبرز التصريحات التي أثارت الجدل كانت عن الفنانة الراحلة زيزي مصطفى، إذ كشفت فهمي أن الأخيرة توفيت متأثرة بأزمتها النفسية عقب زواج الفنان يسري مصطفى من فنانة أخرى خلال فترة مرضه، وهو ما وصفته تغريد بأنه كان بمثابة الضربة القاضية لزيزي، التي “انكسرت وانهارت”.

انتقادات حادة للوسط الفني

انتقدت تغريد فهمي الوسط الفني المعاصر، مؤكدة أن "الفن اليوم لم يعد يعتمد على الموهبة، بل أصبح يسير عبر الواسطة والعلاقات"، على عكس ما كان في الماضي حين كانت الكفاءة وحدها هي بوابة النجاح.

كما أعربت عن رفضها لما وصفته بـ "الترند العاري" قائلة: "فيه عري كتير مش فني.. الترندات دي مش شيك وأنا ضدها تمامًا."

معاناة شخصية مع الغدر والمرض

تغريد فهمي لم تُخفِ معاناتها من ظلم فني وغدر بعض الزميلات، إذ أكدت أن بعض الفنانات حاولن الاستيلاء على أدوار كانت مرشحة لها دون وجه حق.

كما تحدثت عن تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بخلل في العصب الرابع والخامس، ما أثّر على قدرتها على الحركة، وأجبرها على الغياب عن الساحة لفترات.

سيرة ذاتية مليئة بالأسرار

في حديثها الإعلامي، ألمحت تغريد فهمي إلى أن سيرتها الذاتية مليئة بالأحداث غير المتوقعة، مؤكدة أن ما عاشته داخل الوسط لا يمكن تصديقه بسهولة، وقالت: "لو حكيت اللي حصل في حياتي، محدش هيصدق.. بس هو حصل.. وكتير كانوا شهود".