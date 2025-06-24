مشروع جديد يعلن عنه ماندو العدل بطولة زينة ومحمد فراج.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج ماندو العدل عن بدء تصوير مشروع مسلسل جديد يجمع بين الفنان محمد فراج والفنانة زينة من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

تفاصيل المسلسل



حيث كتب من خلال صفحته الرسمية معلقا:"بسم الله الرحمن الرحيم أول يوم تصوير مسلسل في رواية احدهم (ورد وشوكولاتة ) عشر حلقات ومن تأليف محمد رجاء وإنتاج جمال العدل، العمل من بطولة زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت وغيرهم.

وفي سياق آخر، تصدر الفنان محمد فراج محركات البحث على جوجل، خلال الفترة الماضية وذلك عقب استضافة زوجته الفنانة بسنت شوقي في برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة نجوم FM مع الإعلامية إنجي علي.