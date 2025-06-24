سبب مشاركة سلوى محمد علي في أفلام أمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سلوى محمد علي إنها بعد انتهاء دراستها في مصر سافرت إلى لندن وعملت كومبارس لمدة عام، وقامت بالمشاركة في عدد كبير من الأفلام الأمريكية والبريطانية.

تصريحات سلوى محمد علي

وأضافت سلوى محمد علي خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة: "كنت أتواجد في استوديو شهير هناك، وهو الاستوديو الذي شهد تصوير أحداث فيلم “تاتينك، وكنت يوميًا أذهب مع المجاميع”.

وعلى جانب آخر أشارت إلى أنها عندما التحقت بمعهد التمثيل كانت تتمنى أن تكون في المستقبل مدرسة مسرح، وبالفعل عندما تخرجت تحققت أمنيتيتها، وأضافت: "ولكنني كانت لي رغبة أخرى وقتها والتحقت بمسرح الطليعة بسبب حبي للتمثيل أثناء الدراسة".

أصول صعيدية

وعن أصولها الصعيدية قالت:" انني من أصول صعيدية، والدي من سوهاج وأمي من الأقصر وأنا من مواليد قنا،وتأثرت شخصيتي بتلك النشأة وأصبحت عنيدة ولا أرجع في كلامي أبدًا، والزوج الصعيدي يتشاور مع زوجته".

وأشارت أنها تحب الزي الصعيدي ولكن صعب الحصول عليه الآن، كما أن لها خمس أخوات وأنها الكبيرة، ووالدتها كانت ناظرة مدرسة وكانت تربيتها لهم كانت بها كثير من الحزم.

موقف والدتها من دخولها التمثيل

وعن موقف والدتها من التمثيل أضافت:"ووالدتي لم تكن موافقة على التحاقي بالتمثيل، وكانت ترى تصرفي بأن أتجه للتمثيل "تمرد"، بينما والدي كان موافقًا،وكان بياخدني إلى السينما لمشاهدة الأفلام".



