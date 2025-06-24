نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال الدراما الرمضانية 2026 يبدأون مبكرًا.. عودة قوية لياسر جلال ومحمد إمام والعوضي وكرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ عدد من نجوم الصف الأول في الساحة الفنية التحضير مبكرًا لأعمالهم الدرامية التي من المقرر عرضها في الموسم الرمضاني 2026، في خطوة تعكس حماسًا كبيرًا للمنافسة المرتقبة.

ويأتي في مقدمتهم النجم ياسر جلال، الذي تعاقد رسميًا على بطولة عمل جديد يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققه في الجزء الثاني من مسلسل "جُوذر" في رمضان الماضي، من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، والذي شارك فيه نخبة من النجوم.

كما يستعد الفنان محمد إمام للعودة إلى شاشة رمضان 2026، بعد غيابه عن موسم 2025. وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل "كوبرا" الذي عُرض في رمضان 2024 وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، وهو من تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

أما الفنان إياد نصار، فيُفاضل حاليًا بين عدة سيناريوهات درامية، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "ظلم المصطبة" بمشاركة ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب، والذي نال إشادة جماهيرية واسعة.

كذلك أعلن النجم أحمد العوضي عن بدء التحضيرات لمسلسله الجديد، بعد أن قدم في الموسم الماضي مسلسل "فهد البطل" الذي كتبه محمود حمدان وأخرجه محمد عبد السلام.

ويُكثف أمير كرارة من قراءاته لعدد من المشاريع الدرامية المعروضة عليه، سعيًا لاختيار العمل المناسب الذي يعود به بقوة في رمضان 2026 بعد فترة من التريث.

وتُعد هذه التحركات مؤشرًا على موسم درامي مشتعل ينتظر الجمهور، وسط توقعات بمنافسة فنية من العيار الثقيل.