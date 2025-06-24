نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تارا عماد تدخل عالم الغموض في "ما تراه ليس كما يبدو".. وتستعد للتصوير خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تواصل الفنانة تارا عماد خطواتها الفنية بثبات، حيث تعاقدت رسميًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان "ما تراه ليس كما يبدو"، والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الحلقات المتصلة المنفصلة. العمل من إنتاج كريم أبو ذكري، ومن المقرر أن تبدأ تارا تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويُعد هذا التعاون هو الأول لها ضمن هذه النوعية من الدراما، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، يتناول قصصًا مختلفة في كل حلقة مع وجود خيط درامي مشترك.

وكانت تارا قد شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جودر 2"، الذي قدمته إلى جانب النجم ياسر جلال وكوكبة من النجوم من بينهم وفاء عامر، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، أحمد فتحي، ووليد فواز، وجاءت أحداثه استكمالًا لصراع جودر مع أعدائه ومحاولاتهم المستمرة لاستخدامه للوصول للكنوز الأربعة.

وعلى صعيد السينما، تنتظر تارا عرض فيلم "الجواهرجي" مع النجم محمد إمام، والذي انتهت من تصويره منذ فترة، ويشاركها البطولة كل من منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، وريم مصطفى، والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ولم تكشف الشركة المنتجة بعد عن موعد نهائي لطرحه في دور العرض.