نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شذى حسون من "موازين": الفنان إنسان قبل كل شيء.. والحفلات صارت وسيلتنا الوحيدة للعيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في واحدة من أبرز محطاتها الفنية هذا العام، شاركت النجمة العراقية شذى حسون في فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان "موازين إيقاعات العالم"، حيث تحدثت خلال مؤتمر صحفي عن التحديات التي يواجهها الفنانون في ظل الأوضاع السياسية الراهنة في المنطقة.

وقالت شذى بصدق واضح: "الفنان مش معزول عن اللي بيحصل حوالينا.. بنتأثر نفسيًا وفنيًا بكل حدث، لأننا بشر قبل أي حاجة، ومهمتنا نخفف عن الناس، حتى لو إحنا موجوعين. الحفلات بقت المصدر الأساسي لعيش أغلب الفنانين، ومش بس وسيلة ترفيه".

وجاءت تصريحاتها في وقت يشهد فيه المهرجان نجاحًا لافتًا، حيث سجّلت حفلاته حضورًا جماهيريًا استثنائيًا، أبرزها حفل نانسي عجرم الذي أقيم ليلة أمس وسط تفاعل ضخم من الجمهور، وحفل الفنان محمد حماقي الذي شهد واحدة من أكبر التجمعات الجماهيرية في تاريخ المهرجان، بحضور تخطى 135 ألف متفرج، قدّموا له الهدايا والتشجيع، وكان أبرزها العلم المغربي وباقات من الورود.

وعلى جانب آخر، تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب للقاء جمهورها المغربي بعد غياب دام أكثر من تسع سنوات، من خلال حفل ضخم من المقرر إحياؤه يوم 28 يونيو الجاري، تحت قيادة المايسترو مدحت خميس، وسط استعدادات ضخمة تعد بليلة طربية لا تُنسى.

مهرجان موازين هذا العام لم يكتفِ فقط بعرض موسيقي ضخم، بل تحول إلى مساحة حقيقية للتعبير الفني والإنساني، حيث يعكس الفن في كثير من لحظاته نبض الشعوب وتفاصيل الواقع.