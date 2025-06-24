نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 35 ألف جنيه للفئة الأعلى.. حفل استثنائي لهاني شاكر ومي فاروق يشعل دبي بأسعار تذاكر فاخرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تشهد دبي ليلة فنية استثنائية بمشاركة أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجمة مي فاروق، وذلك في حفل غنائي ساهر يُقام يوم 23 ديسمبر المقبل على مسرح "دبي أوبرا"، وسط ترقّب كبير من محبي الطرب الأصيل.

وقد بدأت الشركة المنظمة في طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، حيث جاءت الأسعار متفاوتة بحسب الفئات، إذ تبدأ من حوالي 5 آلاف جنيه مصري وتصل في أعلى فئة إلى ما يقرب من 35 ألف جنيه، مما يعكس فخامة الحدث وقيمته الفنية المنتظرة.

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

الفئة الأدنى: 5028 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

فئة ثانية: 8548 جنيهًا.

فئة ثالثة: 11422 جنيهًا.

فئة رابعة: 17959 جنيهًا.

الفئة الأعلى: 35918 جنيهًا مصريًا.



يُذكر أن هذا الحفل يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات الموسيقية في نهاية عام 2025 بدبي، ويجمع اثنين من أعذب الأصوات المصرية في ليلة طربية مميزة ينتظرها الجمهور العربي بشغف.

ومن جانبها، تواصل الفنانة مي فاروق نشاطها الفني بإطلاق أغنيات ألبومها الجديد "تاريخي"، بينما يُتابع الفنان هاني شاكر تقديم أعمال جديدة تواكب تطلعات جمهوره، بعد نجاح ألبومه الأخير "اليوم جميل".