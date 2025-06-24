نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جينيفر أنيستون تعترف: "كنت أهرب إلى العمل.. والآن أتعلم كيف أختفي لأجد نفسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في حوار صريح ومختلف مع مجلة PEOPLE، فتحت النجمة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون قلبها، وتحدثت عن صراعها الشخصي مع العمل المفرط، ووصفت نفسها بأنها "مدمنة عمل"، في اعتراف نادر يعكس الجانب الخفي من حياة واحدة من أشهر نجمات هوليوود.

وقالت أنيستون، التي تبلغ من العمر 56 عامًا، إنها عاشت "سنوات مكثفة من العمل المتواصل"، كان النجاح خلالها هو هدفها الوحيد، لكنها أدركت في السنوات الأخيرة أن هذا السعي المحموم أفقدها الكثير من التوازن النفسي، مؤكدة: "كنت أعتقد أن العمل هو المهرب والمصدر الوحيد للرضا، لكنني اكتشفت أن التجارب الإنسانية البسيطة هي ما يصنع المعنى الحقيقي للحياة".

وأضافت: "الآن، أجبر نفسي على التوقف، على السفر دون جدول، أن أعيش يومًا بدون مهام.. لأنك لن تملك شيئًا حقيقيًا لتقدمه للعالم، إن لم تكن قد عشت تجاربك الخاصة وتنفست بحرية".

وفي محاولة منها لفك الارتباط المستمر بالشاشات والرسائل، كشفت أنيستون أنها تحاول تفعيل رسالة رد تلقائي طريف عبر البريد والرسائل تقول فيها: "أنا مختفية مؤقتًا.. كلّمني في ديسمبر"، في إشارة إلى رغبتها في الانفصال المؤقت عن العالم الرقمي والعودة إلى الذات.

وتحدثت أنيستون، بطلة مسلسل The Morning Show، عن علاقتها المعقدة مع أيام الإجازة، قائلة: "اليوم المثالي بالنسبة لي هو اليوم الذي لا يحتوي على أي التزام.. جدول فارغ تمامًا، فقط أقرر لحظة بلحظة كيف أقضيه، دون خطة مسبقة، دون ضغط".

كما أكدت أن العناية بالنفس أصبحت أولوية ملحة، خاصة في عالم يزداد توترًا واضطرابًا، وقالت: "هناك الكثير من السلبية حولنا.. لذلك أؤمن أن علينا البحث عن لحظات الجمال والهدوء، والتمسك بها كأنها النجاة الوحيدة".

ويأتي هذا التصريح تزامنًا مع مشاركتها في حملة إعلانية جديدة لمياه Smartwater، والتي تروج لفكرة التوازن والصحة النفسية، وهي رسالة تتماشى مع المرحلة الجديدة التي تعيشها النجمة، حيث تركز على الراحة الذهنية والاستمتاع بالحياة خارج كواليس التصوير وأضواء الشهرة.

تجدر الإشارة إلى أن جينيفر أنيستون تعد واحدة من أكثر نجمات هوليوود تأثيرًا، وقد بدأت شهرتها العالمية من خلال دورها الشهير في مسلسل Friends الذي انطلق في التسعينات، واستمرت منذ ذلك الحين في تحقيق النجاحات، لكن تصريحاتها الأخيرة تعكس تحولًا كبيرًا في نظرتها للحياة، من السعي إلى الإنجاز إلى البحث عن الذات.