"كيليان مورفي يعود.. وكواليس مثيرة تغلق الستار على 28 Years Later!"

القاهرة - محمد ابراهيم -



في خطوة تخالف تقاليد أفلام هذه الحقبة، خالف فيلم "28 Years Later" التوقعات بعدم احتوائه على مشهد إضافي بعد النهاية، وهو ما كشفه تقرير حديث لموقع NME.

لكن بدلًا من ذلك، اختار صنّاع الفيلم إنهاء العمل بلقطات من كواليس التصوير، لتكون بمثابة مكافأة خاصة لعشّاق السلسلة.

وعلى الرغم من نفي وجود مشهد ختامي، فقد ألهبت الشائعات حماسة الجمهور بعد تردد أن النجم العالمي كيليان مورفي سيعود لتجسيد شخصية جيم، ساعي البريد الذي اشتهر به في الجزء الأول من السلسلة. الفيلم انطلق رسميًا في دور العرض يوم 22 يونيو الجاري، ليشكل بداية ثلاثية جديدة من سلسلة الرعب والإثارة الشهيرة.

وقد أعلن أن الجزء الثاني من الثلاثية سيحمل اسم "28 Years Later: The Bone Temple" وسيُطرح في يناير 2026، بتوقيع المخرجة نيا داكوستا، بينما لم يُعلن بعد عن اسم الجزء الثالث.

وفي تصريحات سابقة تعود لأبريل الماضي، لمح المخرج العالمي داني بويل إلى عودة مورفي خلال أجزاء السلسلة، قائلًا: "كما هو الحال مع كل الأشياء الجميلة في الحياة، قد تضطر إلى الانتظار قليلًا حتى يظهر"، لكنه عاد وأكد: "سيظهر مورفي في الجزء الثاني، ولا يجب أن أكشف الكثير".