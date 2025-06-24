نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلّ النجم تامر عاشور منذ قليل بالعاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المرتقب غدًا الثلاثاء 24 يونيو، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، حيث يعتلي المسرح الوطني محمد الخامس، الذي يُعد من أهم منصات المهرجان، ويستقبل في هذه الدورة أيضًا كبار النجوم، أبرزهم كاظم الساهر وماجدة الرومي.

ويُعد "موازين" أكبر مهرجان موسيقي في إفريقيا ومن بين الأضخم عالميًا، إذ يعود هذا العام بنسخة استثنائية من 20 حتى 28 يونيو، بمشاركة كوكبة من نجوم الطرب والغناء من العالم العربي ومختلف أنحاء العالم. وعلى مدار تسعة أيام، تحتضن ستة مسارح مختلفة أنماطًا موسيقية متنوعة، بداية من الموسيقى الشرقية والغربية، وصولًا إلى الإيقاعات الأفريقية والعالمية، وسط حضور جماهيري يتخطى الملايين.

وفي ليلة مميزة، يحتضن المسرح نفسه عرضًا خاصًا يُعيد إلى الأذهان صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، عبر تقنية "الهولوجرام"، وهو العرض الذي أثار تفاعلًا واسعًا وجدلًا كبيرًا، ما دفع جمعية "مغرب الثقافات" الجهة المنظمة إلى إصدار بيان توضيحي بشأن حقوق استخدام صورة وصوت الفنان الراحل.