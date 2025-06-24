نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تتصدر التريند بعد كشف تفاصيل قصة حبها مع إدريس: "طلب إيدي في إسبانيا!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة سلمى أبو ضيف مؤشرات البحث على "جوجل"، عقب ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، حيث تحدثت للمرة الأولى عن كواليس علاقتها بزوجها إدريس، التي خطفت قلوب المتابعين بسبب طبيعتها العفوية والرومانسية.

سلمى روت بداية القصة قائلة إن إدريس من أصول سودانية وسويسرية، وولد في سويسرا، ولا يتحدث العربية بطلاقة، ما تسبب في موقف طريف عندما التقى بوالدتها التي لا تجيد الإنجليزية، فاضطرت للعب دور المترجمة بين الطرفين!

وأضافت سلمى أن قصة حبهما توجت بلحظة مفاجئة حين فاجأها إدريس بطلب الزواج منها خلال تواجدهما في إسبانيا، بعد نجاحها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة". وقالت إنها شعرت بإحساس داخلي بأنه سيطلب يدها هناك، لكن المفاجأة كانت رغم ذلك رائعة ولا تُنسى.

وأكدت سلمى أنها لا تميل لفكرة الخطوبة المطوّلة، ولهذا قررت مع إدريس الزواج مباشرة، فعقدا زواجًا مدنيًا أولًا، ثم أقاما كتب كتاب بسيط واحتفلوا بزواجهما في أجواء عائلية هادئة.

وتخوض سلمى حالياً تجربة سينمائية جديدة من خلال مشاركتها في فيلم "إذ ما"، وهو أول عمل إخراجي للكاتب محمد صادق، صاحب الرواية الأصلية التي تصدرت قوائم الأكثر مبيعًا منذ صدورها في 2020، وتدور أحداثه حول البطل "عيسى الشواف" في رحلته لاكتشاف الذات عبر تسعة كنوز سحرية.